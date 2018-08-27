В Одесской области автомобиль сбил двоих людей и скрылся

Сегодня, 00:56

Мужчины ехали на скутере


Фото: kriminal.net.ua

Фото: kriminal.net.ua

Фото: kriminal.net.ua

Фото: kriminal.net.ua

Сегодня в дневное время в Одесской области в селе Александровка Лиманского района неустановленный автомобиль сбил двоих мужчина на скутере и скрылся. Вот что стало известно изданию "Криминал"

Как сообщают источники, сегодня в селе Александровка Лиманского района Одесской области на улице Молодежной неустановленный автомобиль под управлением неизвестного лица сбил двоих мужчин на скутере и скрылся в неизвестном направлении. Мужчины получили травмы и госпитализированы.

На месте происшествия работала патрульная полиция и скорая помощь.

Ранее мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Рокитновском районе Ровенской области погибли двое юношей. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

"16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, допустил съезд с обочины в мелиоративную канаву, где столкнулся с деревом", – отмечено в сообщении.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте, 17-летний пассажир умер в карете скорой медицинской помощи, еще один подросток находится в реанимации.

Напомним, что не так давно в МВД рассказали об усилении мер безопасности на дорогах.
ДТП, сбил, скрылся

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