В Одесской области автомобиль въехал в колонну байкеров, есть раненые (видео)

На въезде в Белгород-Днестровский автомобиль влетел в байкеров, двигавшихся в направлении города, пострадали несколько мотоциклистов

У Белгорода-Днестровского произошло ДТП с байкерами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области на трассе у села Салганы под Белгород-Днестровским автомобиль влетел в колонну байкеров, в результате пострадало несколько человек.

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Об этом сообщил одесский телеграм-канал.

Подробности аварии пока неизвестны. На видео видны обломки, разлетевшиеся по дороге.

Патрульные устанавливают, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

Превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП.

Нарушение правил маневрирования – 22%.

Нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%.

Несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%.

Нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%.

Пьяное вождение – 5%.

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Напомним, в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.

Ранее мы сообщали, что под Киевом в результате смертельной аварии два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии