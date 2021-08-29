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В Одесской области автомобиль въехал в колонну байкеров, есть раненые (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
29 августа, 23:49
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На въезде в Белгород-Днестровский автомобиль влетел в байкеров, двигавшихся в направлении города, пострадали несколько мотоциклистов
У Белгорода-Днестровского произошло ДТП с байкерами
У Белгорода-Днестровского произошло ДТП с байкерами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области на трассе у села Салганы под Белгород-Днестровским автомобиль влетел в колонну байкеров, в результате пострадало несколько человек.

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Об этом сообщил одесский телеграм-канал.

Подробности аварии пока неизвестны. На видео видны обломки, разлетевшиеся по дороге.

Патрульные устанавливают, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • Превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП.
  • Нарушение правил маневрирования – 22%.
  • Нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%.
  • Несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%.
  • Нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%.
  • Пьяное вождение – 5%.
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Напомним, в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.

Ранее мы сообщали, что под Киевом в результате смертельной аварии два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии

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29 августа 1991. Леонид Кравчук встретился с командующими военных округов и Черноморского флота...

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