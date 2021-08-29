В Одесской области автомобиль въехал в колонну байкеров, есть раненые (видео)

В Одесской области на трассе у села Салганы под Белгород-Днестровским автомобиль влетел в колонну байкеров, в результате пострадало несколько человек.
Об этом сообщил одесский телеграм-канал.
Подробности аварии пока неизвестны. На видео видны обломки, разлетевшиеся по дороге.
Патрульные устанавливают, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- Превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП.
- Нарушение правил маневрирования – 22%.
- Нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%.
- Несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%.
- Нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%.
- Пьяное вождение – 5%.
Напомним, в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.
Ранее мы сообщали, что под Киевом в результате смертельной аварии два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии