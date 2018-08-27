В Одесской области беременная школьница покончила с собой

В Одесской области 15-летняя беременная школьница покончила с собой. Об этом в Facebook сообщил советник председателя Одесской ОГА по вопросам защиты детей Артем Поланский.

По словам чиновника, он давно был знаком с девочкой. В 2007 году опеку над Габриелой назначили бабушке, но девочка несколько раз была в приюте. После этого, в результате юридической ошибки, девочка попала в детский дом. В 2017 году ребенка вновь вернули бабушке.

Полтора месяца назад избитую и беременную девушку привезли вновь в приют: ее и бабушку избил 29-летний сожитель. После больницы школьница вернулась домой, а 26 августа она повесилась. Поланский отметил, что в гибели Габриелы виноваты многие, и в частности – чиновники.

"Мы недостаточно настойчивы в требованиях к работе государства. Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, (которые – Ред.) нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего ур*да. Все это в сумме привело к трагедии", – добавил он.

Не так давно в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой.

А в Мелитополе Запорожской области 19-летний парень сорвался с восьмого этажа гостиницы.