В Одесской области без вести пропала девочка: фото и приметы

Ребенок ушел из дома и не вернулся

В Одесской области полицейские разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку – она ушла из дома бабушки и до сих пор ее никто не видел.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, Гильберг Маргарита Александровна пропала вчера, 24 августа, в садовом обществе "Степное" Лиманского района.

Приметы: рост около 164 см, длинные темные волосы, глаза зеленые. Носит черные очки.

Была одета: в фиолетовое платье.

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Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, полиция просит позвонить в Лиманский отдел полиции по телефону: (048) 779-42-75, (048-55) -9-10-84 или по спецлинии "102".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в пруду.

Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика:

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