В Одесской области больницы вместо медицинского использовали технический кислород

Сегодня, 22:18

Медики говорят: промышленный кислород раздражает слизистую оболочку, провоцирует пневмонию, нарушения деятельности сердца и дыхательную недостаточность


В 15 больницах Одессы и области вместо медицинского кислорода использовали технический. Поставляла его местная фармацевтическая фирма, а медики, ничего не подозревая, давали роженицам, детям и онкобольным.

Схема выглядела так: на Одесском припортовом заводе покупали жидкий промышленный кислород, а медикам водитель показывал накладные, где числился не Одесский припортовый, а Полтавский медицинский завод. Поэтому в больницах о фальсификат не догадывались, ведь полтавский медицинский кислород – гарантированного качества.

Директор фармацевтической фирмы и водителя арестовали. Они под стражей.

Данных о пострадавших за эти полтора года пока нет, но начали следствие. Медики говорят: промышленный кислород раздражает слизистую оболочку, провоцирует пневмонию, нарушения деятельности сердца и дыхательную недостаточность.

Жидкий медицинский кислород – зарегистрированное в Украине лекарственное средство. Его применяют при анестезии и лечения астмы, пневмонии, сердечно-сосудистой недостаточности. По предварительным подсчетам, за опасный технический кислород больницы заплатили более двух с половиной миллионов бюджетных гривен. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что семья мошенников из Одессы сбывала аптекам поддельные лекарства.
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"Сегодня"

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