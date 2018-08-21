В Одесской области браконьеры за ночь выловили 15 000 моллюсков

В Одесской области поймали браконьеров — ловцов рапан. Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, злоумыш­лен­­ники выловили около 15 000 моллюсков, чем нанесли государству ущерб в 25 000 грн.

"Трое граждан Украины ночью возле села Николаевка Белгород-Днестровского района незаконно выловили около тонны рапан. На месте обнаружили маломерное плавсредство типа "Амур" и автомобиль марки Volkswagen, куда уже частично перегрузили мешки с рапанами", — рапортовали пограничники, уточнив, что изъяли улов, лодку и машину, а также сообщили о предполагаемом преступлении в полицию и рыбагентство.

Ранее в Одесской области поймали рыбака с уловом краснокнижной рыбы.

Напомним, из украинских водоемов может исчезнуть вся рыба. Уже в ближайшие десятилетия. А все из-за браконьеров. Незаконный вылов сравнялся по масштабу с промышленным – говорят в ассоциации рыболовов. Как нелегальные рыбаки уходят от ответственности, и можно ли поймать их на крючок?

Также мы писали, что в Украине ввели ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нереста рыбы. Пока нерест будет продолжаться, рыбачить можно только с берега на одну удочку.