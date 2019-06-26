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В Одесской области бушевала непогода: появились фото последствий

26 июня, 11:33

Из-за ливня и шквалов в Измаиле падали деревья

В городе Измаил в Одесской области вчера, 25 июня, сильный ветер и шквалы натворили много беды. Фото последствий непогоды опубликовали местные СМИ и очевидцы.

Как сообщает местный новостной портал "СИТИ", из-за сильных порывов ветра в городе упали ветки и деревья на проспекте Суворова, улице Ивана Франко, Пушкина, Нахимова, Соборной, Гагарина, Пароходной и других.

На улице Гагарина, 14 поваленное ветром дерево упало на автомобиль "Mazda-6", который был припаркован возле дома. Спасатели с помощью бензопилы распилили часть дерева и освободили автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, из-за резко ухудшившимися погодных условий и повреждения сцены решили перенести городской выпускной бал – его проведут сегодня.

Мы уже писали о том, что несмотря на сильную жару, непогода в Украине продолжает приносить вред. В частности, 23 июня в некоторых областях страны были обесточены 65 населенных пунктов и подтоплены более 80 домохозяйств,

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, реально ли отсудить ущерб из-за непогоды

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Тег фото, ветер, деревья, Измаил, непогода, одесская область

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