Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области четырехлетний мальчик упал в колодец

6 мая, 13:10

От полученных травм ребенок скончался

Фото: Pixabay

В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика. Его тело нашли в колодце, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла 5 мая в селе Богдановка Николаевского района. Как выяснилось, мальчик гулял без присмотра родителей – те занимались домашними делами. Когда взрослые обратили внимание, что ребенок отсутствует, начали его искать. Через некоторое время его обнаружили мертвым в колодце.

По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, ранее на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. По предварительным данным, мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, падение, погиб, колодец, мальчик, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области четырехлетний мальчик упал в колодец". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины

2 мая, 00:20

Погибшая находилась на последнем месяце беременности

В Черкасской области рабочий погиб после падения в колодец

12 апреля, 13:15

От полученных травм мужчина скончался в карете "скорой"

В Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец

9 апреля, 13:19

Сейчас пострадавший находится в больнице

В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток

25 марта, 02:24

По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

8 наций, которым грозит вымирание

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Не смотри: о чем лучше не знать мужчине

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Слово о походе Игоря, или На кого поставит Коломойский?

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Почему акулы боятся дельфинов

Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине