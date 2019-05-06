В Одесской области четырехлетний мальчик упал в колодец

От полученных травм ребенок скончался

Фото: Pixabay

В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика. Его тело нашли в колодце, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла 5 мая в селе Богдановка Николаевского района. Как выяснилось, мальчик гулял без присмотра родителей – те занимались домашними делами. Когда взрослые обратили внимание, что ребенок отсутствует, начали его искать. Через некоторое время его обнаружили мертвым в колодце.

По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, ранее на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. По предварительным данным, мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области четырехлетний мальчик упал в колодец". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"