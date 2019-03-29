В Одесской области чиновник РГА дал взятку полицейскому, чтобы скрыть липовый диплом

Мужчина долгое время работал с поддельными дипломом о высшем образовании.

Фото: пресс-служба прокуратуры.

В Одесской области чиновник РГА дал взятку полицейскому, чтобы скрыть липовый диплом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e48/4fd/5c9e484fdd76b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e48/4fd/5c9e484fdd76b.jpg 2019-03-29T18:39:07+02:00 Одесса Мужчина долгое время работал с поддельными дипломом о высшем образовании.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника Савранской РГА, который работал с поддельным дипломом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, мужчина долгое время работал с поддельными дипломом о высшем образовании. 23 января его "рассекретили" полицейские и тогда чиновник, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил следователю 12 500 грн взятки.

Это ему не помогло, а по факту предложения взятки должностному лицу (ч.3 ст. 369 УК Украины) открыли уголовное производство. Если в суде вину чиновника докажут, ему грозят 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Накануне в Одессе судья "погорел" на взятке в 2,5 тысячи долларов США. Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований. Чиновник организовал "схему" вымогательства денег.

Ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из райотделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы три тысячи долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

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