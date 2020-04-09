В Одесской области COVID-19 подтвердили у 43 человек, среди них ребенок и трое медиков

Всего в регионе было зафиксировано более 500 подозрений на коронавирус

В Одесской области лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом у 43 жителей региона. Среди них оказались ребенок и трое медицинских работников.

Об этом на внеочередной сессии областного совета сообщил глава областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, всего было зафиксировано более 500 подозрений на COVID-19, и анализы ПЦР дали 43 положительных результата.

"Были 37 подозрений у детей, и 26 – у медицинских сотрудников. К сожалению, сегодня мы можем констатировать, что заболел ребенок и три медика", - заявил глава Одесской ОГА.

Куцый добавил, что всего лабораторным центром Минздрава было сделано 520 тестов ПЦР.

Напомним, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули, а полицейские надели наручники на нарушителя, который работал на набережной вопреки ограничениям.

Как в Украине наказывают нарушителей карантина – смотрите в сюжете:

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