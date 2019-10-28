В Одесской области двое детей выпали из окна больницы

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Одесской области двое детей – мальчик и девочка 2017 и 2014 годов рождения – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее братик повредил позвоночник.

"Накануне малыши были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой – неприемлемы для детей. Для обследования их доставили в районную больницу и поместили в палату на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали", – сообщили в полиции.

Детей госпитализировали в областную детскую больницу, а в полиции открыли уголовное производство по факту "ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

"В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства происшествия, а также лица, которые в нем виновны. За подобное правонарушение законом предусмотрено до трех лет лишения свободы", – отметили полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что родители и коллеги обвиняли воспитательницу детского сада в Винницкой области в издевательствах над детьми : по их словам, натирала малышам глаза мылом, мазала их языки йодом, ставила на колени в угол и связывала, чтобы они быстрее засыпали в тихий час.

Кроме того, сообщалось, что в Ровенской области воспитательницу детсада уволили за фото в соцсети. Директор увидела безнравственность в снимках с пляжа – и подчиненную выгнали с работы.

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