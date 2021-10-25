В Одесской области элитная иномарка сбила 10-летнего мальчика – он погиб

В Одесской области, где ранее в жесткой аварии погибли три человека, полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Ребенка сбил элитный автомобиль Dodge Charger.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел вчера, 24 октября, в селе Струмок. 37-летний житель Одесского района сбил ребенка, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм мальчик скончался на месте еще до приезда скорой медицинской помощи.
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Данные по факту аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Копы уже назначили ряд экспертиз и выясняют все обстоятельства ДТП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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