В Одесской области голландцы нарушили границу ради чашечки кофе

Нарушителей задержали и привлекли к ответственности / Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали двоих голландцев, которые нарушили границу, плывя по Дунаю на каяках. Иностранцы причалили на украинский берег в городе Рени, чтобы попить кофе, а о том, что нарушили границу, они якобы не знали.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, подданных Королевства Нидерланды задержали пограничники Измаильского отряда.

"Пограничникам они объяснили, что вышли из Румынии и решили причалить к ближайшему берегу, чтобы попить кофе", – заявили стражи границы.

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По словам задержанных, они не знали о том, что Рени – это украинский город и что находятся уже не на территории Евросоюза.

Пограничникам о двух неизвестных с каяками сообщили местные жители. Причем причалили иностранцы, судя по фото, рядом со стратегическим объектом – Ренийским портом. За такой кофе-брейк голландцев привлекли к административной ответственности и передали румынской стороне.

Напомним, недавно в Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного в Мукачево товара составила 70 млн грн. Кроме того, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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