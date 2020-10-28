В Одесской области горел частный дом: погибли двое маленьких детей

В Одесской области произошел пожар в частном доме. В результате погибли двое малолетних детей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, инцидент случился утром 28 октября в Раздельнянском районе.

Около 10:00 в службу спасения "101" поступила информация о том, что на улице Набережная села Новокрасное произошло возгорание в одноэтажном жилом доме.

Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших детей в возрасте двух лет и восемь месяцев.

К настоящему времени пожар уже ликвидирован. Пока причины возгорания неизвестны.

Напомним, ранее в селе Переброды Дубровицкого района Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области мужчина из мести поджег два дома.

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