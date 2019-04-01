Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Сегодня, 14:28

Пламя охватило 60 "квадратов" одноэтажного дома

Фото: ГСЧС в Одесской области
Фото: ГСЧС в Одесской области.
В Одесской области горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f2/842/5ca1f2842bc81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f2/842/5ca1f2842bc81.jpg Одесса Пламя охватило 60 «квадратов» одноэтажного дома

В Подольске в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

О пожаре спасателям стало известно 31 марта в 21:42. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в жилом одноэтажном доме на улице Ломоносова. Когда на место прибыли спасатели, огонь охватил крышу дома на площади 60 квадратных метров. Кроме того, пожар перебросился на стоящую рядом легковушку. Спасателям удалось локализовать пламя в 22:05, а в 22:39 его ликвидировали.

Фото: ГСЧС в Одесской области

"Во время ликвидации пожара было обнаружено погибшего хозяина дома", – рассказали в ГСЧС и отметили, что вероятной причиной пожара считают взрыв газобаллонного оборудования автомобиля.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, спасатели, мужчина, одесская область, ГСЧС, погибший, жилой дом

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар: погиб мужчина

Сегодня, 10:32

Пламя охватило 24 "квадрата" здания

В Днепре вспыхнул жилой дом: мужчина получил ожоги 96 % тела

Сегодня, 09:07

Пламя охватило 40 "квадратов" здания

В Херсонской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Вчера, 14:06

Пламя охватило 30 "квадратов" здания

В Одессе вспыхнула квартира в жилом доме: погиб мужчина

30 марта, 15:26

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Выборы президента Украины: онлайн-хроника первого тура

Сергей Тигипко ушел с поста

Китай вывел в море оружие, которого нет ни у России, ни у США

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой