В Одесской области горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Пламя охватило 60 "квадратов" одноэтажного дома

Фото: ГСЧС в Одесской области.

В Одесской области горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f2/842/5ca1f2842bc81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f2/842/5ca1f2842bc81.jpg 2019-04-01T14:28:00+03:00 Одесса Пламя охватило 60 «квадратов» одноэтажного дома

В Подольске в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

О пожаре спасателям стало известно 31 марта в 21:42. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в жилом одноэтажном доме на улице Ломоносова. Когда на место прибыли спасатели, огонь охватил крышу дома на площади 60 квадратных метров. Кроме того, пожар перебросился на стоящую рядом легковушку. Спасателям удалось локализовать пламя в 22:05, а в 22:39 его ликвидировали.

Фото: ГСЧС в Одесской области

"Во время ликвидации пожара было обнаружено погибшего хозяина дома", – рассказали в ГСЧС и отметили, что вероятной причиной пожара считают взрыв газобаллонного оборудования автомобиля.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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