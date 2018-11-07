В Одесской области грабители с электрошокером напали на подростков

Сегодня, 14:15

Злоумышленники отобрали у юношей телефоны

Фото: sobkor.net
Фото: sobkor.net

В Одесской области правоохранители задержали двоих мужчин, ограбивших подростков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Нападение произошло на железнодорожном пункте одного из дачных массивов Лиманского района. Сначала мужчины подошли к подросткам, начав с ними ненавязчиво беседовать. Потом злоумышленники применили против юношей электрошокер и отобрали у них мобильные телефоны.

Пострадавшие подростки сразу после инцидента обратились в полицию, а спустя несколько часов местные оперативники задержали преступников. Злоумышленники оказались местными жителями.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.

Не так давно в Одессе полицейские задержали мужчину, который на Фонтанской дороге отобрал мобильный телефон у 13-летнего подростка

Также мы писали о том, как в Одесской области мужчина ограбил женщину, с которой познакомился в баре. Злоумышленник отнял у нее мобильный, угрожая бритвой.
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