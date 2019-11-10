В Одесской области иностранец с ножом набросился на пограничника

По данным стражей границы, иностранец пытался уйти от наказания за убийство в Приднестровье

/ Фото: ГПСУ

В Одесской области иностранец набросился с ножом на украинского пограничника. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

"Участковыми инспекторами пограничной службы на окраине села Домница, на расстоянии 800 метров от границы, обнаружен неизвестный, который на требование предъявить документы начал вел себя агрессивно и попытался напасть с ножом на пограничника", - говорится в сообщении.

Страж границы был вынужден защищаться и применить "меры физического воздействия и специальные средства", чтобы обезоружить нападавшего и задержать его.

Как оказалось, нападавший незаконно пересек государственную границу, пытаясь избежать уголовной ответственности за убийство на территории непризнанного Приднестровья.

Нарушитель, по предварительным данным – гражданин Молдовы, был доставлен в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности ему грозит привлечение к административной ответственности по статьям "незаконное пересечение государственной границы" и "злостное неповиновение охраннику государственной границы".

Ранее в Черновицкой области злоумышленники пытались заблокировать пограничный наряд и даже предприняли попытку группового нападения на пограничников.

А на Закарпатье во время задержания группы нелегальных мигрантов пограничникам пришлось применить оружие, сделав несколько выстрелов в воздух.

Также сообщалось, что 20 июня Кабинет министров Украины утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой.

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