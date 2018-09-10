В Одесской области итальянцу плеснули в лицо кислотой

Сегодня, 12:05

Иностранец пытался увидеться с ребенком, который живет с его бывшей женой

Иллюстрация. Фото: Facebook Вячеслава Аброськина
Иллюстрация. Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

В Одесской области вечером 8 сентября было совершено покушение на гражданина Италии Джованни Арканжели – в лицо иностранца плеснули кислотой на одной из улиц Белгород-Днестровского.

Как сообщила в своем Facebook юрист Анна Маляр, итальянец добивался возможности принимать участие в воспитании сына, который живет вместе с матерью.

"Вчера в городе Белгород-Днестровский неизвестный выплеснул кислоту в лицо гражданину Италии Джованни Арканжели. Соседи, которые это видели, вызвали "скорую". Сейчас Джованни в Одессе, в больнице имени Филатова, 6-е отделение, в тяжелом состоянии. Сильно повреждены глаза, имеет ожоги первой степени", – сообщила Маляр.

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По ее словам, родственники пострадавшего в Риме еще не знают о происшествии. Также юрист рассказала, что Арканжели "платит алименты и уже два года как обивает пороги чиновничьих кабинетов и суда в Украине за право участвовать в воспитании ребенка".

"Джованни в свое время в Италии женился на украинке. Но она уехала из Италии в Украину и физически не дает ему общаться с ребенком", – резюмировала Маляр.

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Между тем, в комментариях к сообщению пользователи утверждают, что пострадавший итальянец производил впечатление мирного и порядочного человека, а за два года после отъезда жены он выплатил ей алиментов на сумму около 35 тысяч евро.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел в Херсоне – там плеснули кислотой в лицо сотруднице мэрии города, активистке Екатерине Гандзюк.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.
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"Сегодня"

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