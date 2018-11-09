В Одесской области из маршрутки на ходу выпала женщина

В селе Нерубайское Одесской области из маршрутки № 84 Нати – Одесса, где для пассажиров запустят систему отслеживания маршруток, на ходу выпала женщина. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщил изданию очевидец происшествия, инцидент произошел в селе Нерубайское. Прямо на ходу движения в салоне маршрутки № 84 Нати – Одесса открылась задняя дверь, и женщина выпала. Ее с серьезными травмами увезла скорая.

Ранее в Ирпене несовершеннолетняя девочка выпала из маршрутки во время движения. По данным правоохранителей, 15-летний ребенок выпал из маршрутки, которая ехала по улице Садовой. На перекрестке водитель забитой людьми маршрутки сделал крутой поворот налево, в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего девочка выпала на дорогу и получила телесные повреждения.

Напомним, 4 сентября мы сообщали, что в Киеве погиб пассажир, которого вытолкнули из маршрутки. Мужчина ударился головой об асфальт и умер в "скорой" по дороге в больницу.

Кроме того, в июле во Львове ребенок выпал на дорогу из тронувшейся маршрутки. После огласки в соцсетях водителя от работы отстранили.