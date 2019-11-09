В Одесской области из-за густого тумана столкнулись катера: погиб человек

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области на реке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе столкнулись рыбацкие катера. В результате столкновения один человек погиб и еще один получил ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, предварительно установлено, что катера столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Напомним, ранее у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Позже стало известно, что в результате трагедии погибли два человека и еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

Также сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пропали без вести после крушения грузового судна у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло четвертого июня.

Кроме того, на атлантическом побережье Франции загорелось и потерпело крушение судно Grande America, которое перевозило более 2000 автомобилей Audi и Porsche в Южную Америку. Партия автомобилей на борту состояла не только из массовых Audi RS4 и RS5, Porsche Cayenne, 718 Boxster и Cayman, но и нескольких более ценных экземпляров – Porsche 911 GT2 RS.

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