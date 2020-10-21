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В Одесской области из-за карантина люди перекрыли международную трассу (фото и видео)

21 октября, 14:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На дороге образовалась большая пробка

В Одесской области жители города Татарбунары, который внесли в "красную зону" карантина, вышли на акцию протеста из-за закрытия местного рынка. Люди перекрыли трассу Одесса – Рени.

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Об этом сообщает Telegram-канал Odessa Info.

Движение транспорта на ул. Василия Тура блокируют около сотни человек. Они беспрерывно ходят по пешеходным переходам в районе рынка. Протестующие дают возможность проехать только автомобилям скорой помощи, пожарным и авто с маленькими детьми. На дороге образовалась огромная пробка.

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Участники акции протеста утверждают, что их оставили без работы.

Видео: Odessa info

Напомним, ранее в городе Смела Черкасской области местные жители вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали не закрывать детские сады и разрешить им работать.

Также мы писали, как в Полтаве исполняющего обязанности мэра Александра Шамоту оштрафовали за проведение акции протеста против карантинных ограничений.

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карантин протест одесская область
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