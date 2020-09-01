В Одесской области из-за коронавируса закрыли детсад

В регионе за сутки почти повторили антирекорд по числу заболевших

В Одесской области, которая оказалась среди регионов, не готовых к смягчению карантина, из-за вспышки коронавируса закрыли детсад в Овидиопольском районе.

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Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности главы районной государственной администрации Игорь Ильченко.

"С сегодняшнего дня остановлен процесс обучения в Калаглийском детском учебном заведении "Солнышко", поскольку у сотрудников учреждения лабораторно подтвердился COVID-19", – написал он.

Кроме того, Ильченко рассказал о проверке подготовок к началу учебного года.

"Готовиться было к чему. И защита учителей, и закупка дезинфицирующих растворов, термометров, а еще поиск компании по утилизации медицинских масок и респираторов", – отметил он.

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Чиновник добавил, что впереди – сложный процесс обучения в условиях карантинных ограничений.

"И пока районная администрация ищет средства на обеспечение всем необходимым больниц, амбулаторий, школ, пытается защитить уже и учителей от коронавирусной болезни, и каждый день считает число больных, чтобы не попасть в "красную" зону и не перейти на снова на дистанционное обучение", - подчеркнул он.

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Ильченко заявил, что многие родители отправляют своих детей на развлекательные мероприятия, не обеспечив их средствами защиты.

Между тем, по данным Министерства здравоохранения, в Одесской области за минувшие сутки зафиксировали 211 новых заболевших. Регион почти повторил собственный антирекорд – 214 случаев коронавируса за сутки.

Общее число пациентов с COVID-19 в области составило 7494 человека, за время эпидемии скончались 108 пациентов.

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Напомним, что накануне во Львове от коронавируса умерла директор детского сада. Женщина с середины июля ушла на больничный и находилась в медучреждении, а в конце августа – скончалась.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинским медикам удалось найти "идеальный баланс" между ограничениями и жизнью страны.

Также сообщалось, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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