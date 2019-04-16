В Одесской области из-за распыления газа в школе в больнице оказались 36 учеников
Перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса
Сегодня в с. Маяки Беляевского района Одесской области из-за распыления газового баллончика в помещении школы 36 учеников получили ожог дыхательных путей.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, в результате инцидента в больницу с диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом доставлено 36 учеников.
"После оказания помощи 26 детей отпустили домой, еще десяти ученикам сейчас оказывается медицинская помощь", – отмечается в сообщении.
Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перемены. Баллончик изъят.
Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции ГУНП в Одесской области.
Напомним, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.
Ранее в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.
Кроме этого, мы сообщали, что одесситу, который брызнул в лицо полицейским из баллончика, грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в ГУНП, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
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