В Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал: видео

В Одесской области между Болградом и селом Кубей в результате сильного дождя обрушилась часть дороги на мосту. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова на своей странице в Facebook.
"Участок дороги общего пользования государственного значения Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз. На км 8 874 расположен мост через суходол. Непогода подтопила насыпь, по которой проходит участок дороги. Находится в зоне ответственности Службы автомобильных дорог Одесской области", – написала Шаталова, добавив, что пострадавших в результате ЧП нет.
По ее словам, сейчас уже есть несколько вариантов ремонта, а после прекращения дождя и улучшения погодных условий, областная Служба автомобильных дорог определится окончательно.
При этом восстановить проезд планируют не ранее 12 октября.
"В настоящее время согласованно машины направлять в объезд. Направила дополнительные экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности движения и порядка на этом участке", - подытожила Шаталова.
Напомним, в конце сентября на улице Золотоворотской в центре Киева провалился асфальт, на проезжей части образовались две ямы.
Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзалав столице.
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