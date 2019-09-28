В Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал: видео

Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, однако восстановить движение планируют не ранее 12 октября

Фото: Болградская газета "Дружба"/Facebook

В Одесской области между Болградом и селом Кубей в результате сильного дождя обрушилась часть дороги на мосту. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова на своей странице в Facebook.

Фото: Болградская газета "Дружба"/Facebook

Реклама

"Участок дороги общего пользования государственного значения Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз. На км 8 874 расположен мост через суходол. Непогода подтопила насыпь, по которой проходит участок дороги. Находится в зоне ответственности Службы автомобильных дорог Одесской области", – написала Шаталова, добавив, что пострадавших в результате ЧП нет.

По ее словам, сейчас уже есть несколько вариантов ремонта, а после прекращения дождя и улучшения погодных условий, областная Служба автомобильных дорог определится окончательно.

При этом восстановить проезд планируют не ранее 12 октября.

"В настоящее время согласованно машины направлять в объезд. Направила дополнительные экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности движения и порядка на этом участке", - подытожила Шаталова.

Напомним, в конце сентября на улице Золотоворотской в центре Киева провалился асфальт, на проезжей части образовались две ямы.

Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзалав столице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама