В Одесской области район изолировали из-за вспышки коронавируса

В Болградском районе прекратили пассажирские перевозки, а два села закрыли на въезд

В Болградском районе Одесской области из-за вспышки коронавируса решили усилить карантинные ограничения – два села закрыли на въезд, а также прекратили пассажирские перевозки.

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Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.

В этом районе лабораторно подтвердили 84 случая заражения COVID-19. Для противодействия распространению инфекции было принято решение запретить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, а также закрыть въезд и выезд из сел Дмитровка и Колодезное.

Кроме того, до 22 июня местные власти запретили функционирование рынков, работу предприятий, которые предполагают прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания.

Также прекратится работа учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения и прочее.

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В свою очередь, глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что крупнейшие очаги заражения в регионе зафиксировали: в Одессе – 291 случай, Подольском 447 и Болградском районах и 84. Всего в области зарегистрирован 1161 случай коронавируса, из которых выздоровели 513 человек.

Стоит напомнить, что в самой Одессе с 5 июня ослабили карантин – там разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей.

С 15 мая для посетителей открылся Одесский зоопарк. Закрытой зоной в зоопарке остался террариум, т.к. он расположен в помещении, а одновременно в зоопарке может находиться не более 450 человек.

Видео: Максим Куцый, Facebook

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