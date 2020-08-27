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В Одесской области изнасиловали 12-летнего мальчика: задержан молодой парень

27 августа, 13:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Одесской области правоохранители арестовали 23-летнего парня, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, о случившемся копам рассказала мать 12-летнего мальчика. Выяснилось, что ребенка несколько раз ударил, а потом изнасиловал знакомый односельчанин, который пас скот на пастбище.

Чтобы пострадавший никому ничего не рассказал, задержанный пригрозил ему физической расправой и отпустил.

Правоохранителям удалось задержать насильника в течении нескольких часов. Парню сообщили о подозрении, вины своей он отрицать не стал. Оказалось, что задержанный уже был ранее судим.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Копы назначили ряд экспертиз. За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу, а мать ребенка защищала мужа.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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