В Одесской области изъяли 800 литров "паленки"
Фальсификат обнаружили во время обыска магазина, который располагался на территории частного дома
В райцентре Ширяево, что на севере Одесской области, правоохранители обнаружили и изъяли больше 800 литров алкоголя кустарного производства.
Как сообщили вчера в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ, фальсификат обнаружили во время обыска магазина, который располагался на территории частного дома. Операцию проводили не только пограничники, но и сотрудники ГФС.
Помимо алкоголя, хранившегося в канистрах и бутылках, там обнаружили оборудование для его изготовления и разлива, пустую тару, а также две машины, на которых его перевозили.
"Общая стоимость изъятого составила более 560 000 грн", — рапортовали в пресс-службе ведомства, отметив, что продолжается поиск всех причастных к незаконной деятельности.
Напомним, во Львовской области не выпустили на рынок пять тонн водочной продукции. Полицейские "накрыли" подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя с оборотом в два миллиона гривен.
Ранее в Хмельницком инспекторы Государственной фискальной службы во время проверок магазинов, где продается импортный алкоголь, обнаружили 1100 немаркированных бутылок спиртного.
Также мы сообщали о том, как в Днепропетровской области продавали поддельный алкоголь. Организатором незаконного бизнеса оказался 28-летний местный житель, который контролировал работу подпольных производств.
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