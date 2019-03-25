В Одесской области изъяли 800 литров "паленки"

Фальсификат обнаружили во время обыска магазина, который располагался на территории частного дома

Обнаружили алкоголь и тару. Фото: пресс-служба ЮРУ ГПСУ.

В Одесской области изъяли 800 литров "паленки" Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/910/a7e/5c9910a7eecac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/910/a7e/5c9910a7eecac.png 2019-03-25T19:36:02+02:00 Одесса Фальсификат обнаружили во время обыска магазина, который располагался на территории частного дома

В райцентре Ширяево, что на севере Одесской области, правоохранители обнаружили и изъяли больше 800 литров алкоголя кустарного производства.

Как сообщили вчера в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ, фальсификат обнаружили во время обыска магазина, который располагался на территории частного дома. Операцию проводили не только пограничники, но и сотрудники ГФС.

Помимо алкоголя, хранившегося в канистрах и бутылках, там обнаружили оборудование для его изготовления и разлива, пустую тару, а также две машины, на которых его перевозили.

"Общая стоимость изъятого составила более 560 000 грн", — рапортовали в пресс-службе ведомства, отметив, что продолжается поиск всех причастных к незаконной деятельности.

Напомним, во Львовской области не выпустили на рынок пять тонн водочной продукции. Полицейские "накрыли" подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя с оборотом в два миллиона гривен.

Ранее в Хмельницком инспекторы Государственной фискальной службы во время проверок магазинов, где продается импортный алкоголь, обнаружили 1100 немаркированных бутылок спиртного.

Также мы сообщали о том, как в Днепропетровской области продавали поддельный алкоголь. Организатором незаконного бизнеса оказался 28-летний местный житель, который контролировал работу подпольных производств.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.