В Одесской области коп ударил парня за слова о "мусорах": опубликовано видео

В Одесской области в поселке Тарутино между местными жителями и полицейскими произошел конфликт, во время которого полицейский ударил 19-летнего местного жителя, а позже выбил телефон из рук очевидца, снимавшего инцидент.

Как сообщили в "Украинской службе информации", очевидец рассказал, что пострадавший назвал полицейского "мусором", что и вызвало агрессивную реакцию со стороны полицейских.

В свою очередь, советник главы областного управления Нацполиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook заявил, что после появления видео в сети была открыта служебная проверка.

"По факту видео, распространенного в соцсетях, на котором сотрудники Тарутинского отдела полиции демонстрируют позорное поведение, недостойное служащего Национальной полиции, назначена служебная проверка", – подчеркнул он.

Кроме того, Форостяк подчеркнул, что "действия своих коллег не понимают и осуждают сами полицейские, которые видели эти позорные кадры, несмотря на то, были там основания для конфликта или нет, это не дает оснований и не оправдывает такое поведение правоохранителей".

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети. Руководство патрульной полиции решило отстранить от работы непосредственных участников избиения, а также их руководителя.

Еще один подобный скандал произошел и в Харькове, где в отделении возле железнодорожного вокзала несколько полицейских поиздевались над мужчиной. Вскоре были установлены личности "героев" этого видео: ими оказались старший сержант и капрал сектора патрульной полиции, которых отстранили от несения службы.

В руководстве областной полиции заверили, что у виновников были "изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие, к дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель".