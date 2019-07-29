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В Одесской области копы "накрыли" склад с крупной партией безакцизных сигарет и алкоголя

Сегодня, 12:06

Правоохранители изъяли почти 5,5 тысяч пачек сигарет и более 100 литров алкоголя

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области копы "накрыли" склад с крупной партией безакцизных сигарет и алкоголя https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4,%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4,%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Одесса Правоохранители изъяли почти 5,5 тысяч пачек сигарет и более 100 литров алкоголя

В Болграде правоохранители разоблачили подпольный склад с безакцизными табачными и алкогольными изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Алкоголь и сигареты хранили на местном рынке, где, скорее всего, и реализовывали. Полицейские и пограничники изъяли почти пять с половиной тысяч пачек сигарет и более ста литров алкоголя молдавского производства.

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Фото: ГУНП в Одесской области

"По данному факту начато досудебное следствие в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, причастных к указанному правонарушения" – рассказали в полиции.

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Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, не так давно на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

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