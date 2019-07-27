В Одесской области копы разоблачили плантацию конопли: появились фото и видео

Общий вес наркосодержащих растений превысил четыре тонны

Видео: Нацполиция

В Одесской области на окраине села в Измаильском районе полицейские обнаружили теплицы с коноплей – копы изъяли наркосодержащих растений, общий вес которых превысил четыре тонны.

Были изъяты мешки с высушенным веществом, высаженные в горшки саженцы конопли, а также оборудование для ухода за растениями. Все изъятое направили на экспертизу.

Как выяснилось, на территории участка находилось восемь "фермеров", которые занимались выращиванием конопли. Их доставили в местный отдел полиции. Сейчас фигуранты задержаны, с ними проводятся неотложные следственные действия.









Было открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: "посев или выращивание снотворного мака или конопли", "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств" и "организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств".

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области местный житель вырастил более 300 кустов конопли. Также в доме у мужчины полицейские нашли полкило измельченного вещества и устройства для его употребления.

Также плантацию конопли полиция обнаружила в Запорожье, приехав на вызов о конфликте. Местный житель заявил, что к нему во двор пытается попасть неизвестный. Прибыв на место, полицейские в процессе решения конфликта обнаружили, что заявитель увлекается выращиванием конопли. Растение росло прямо в хозяйственных ведрах.

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