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В Одесской области коронавирусом заразились девять детей

21 апреля, 22:41

Елена Вус

Среди этих подтвержденных диагнозов, два новых

В Одесской области, где похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко, 9 детей инфицированы COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

"Из 146 случаев, 9 – это дети", – сказал он.

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По его словам, случаи заражения несовершеннолетних зарегистрированы в Одессе и городе Измаил – по 3 случая, в городе Южный, Белгород-Днестровском и Подольском районе – по одному случаю.

Как уточнил Гончаров, среди этих подтвержденных диагнозов, два новых – в Одесской детской больнице №2, где обнаружено заболевание у детей, больных пневмонией.

Пока госпитализацию в это медучреждение приостановили, уже обследовано 19 контактных детей, продолжают обследовать медиков.

Гончаров констатировал, что распространение инфекции в регионе с прошлой недели увеличилось с 16 административных территорий до 20.

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Из 146 больных лишь 16 человек были в странах с неблагополучной эпидситуацией, остальные заразились, не выезжая за пределы Украины.

В регионе выявлено 11 семейных очагов инфицирования.

Как отметила и.о. директора департамента охраны здоровья Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева, в регионе выздоровели 4 человека. Это двое малолетних детей в городе Измаиле, житель Одессы и женщина из Сараты, которая проходила курс лечения в Измаильской больнице.

Ранее сообщалось, что в Одесской области закрыли больницу: медики массово заразились коронавирусом.

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Кроме того, в очаг коронавируса в Одесской области превращается женский монастырь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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