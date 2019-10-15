В Одесской области криминальый "авторитет" пытался подкупить полицейского

Подозреваемого задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Подольске криминальный авторитет пытался подкупить полицейского / Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали известного в криминальных кругах жителя Подольска, который предлагал полицейскому взятку.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 39-летний мужчина предложил заместителю начальника местного отдела полиции тысячу долларов, чтобы тот не мешал его товарищу в незаконной вырубке леса.

О попытке подкупа полицейский сообщил руководству, и правонарушитель был задержан во время передачи взятки.

Реклама

По данным полиции, задержанный — местный криминальный авторитет, который пытается контролировать контрабанду, незаконный оборот наркотиков, азартные игры и незаконную вырубку леса на севере Одесской области.

Задержанному объявили о подозрении по статье "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", которая грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей с правом внесения залога.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама