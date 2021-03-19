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В Одесской области легковушка слетела в реку, выжил только водитель (фото)

19 марта, 14:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы устанавливают все обстоятельства аварии

В Балте Одесской области на улице Пушкинской водитель не справился с управлением и съехал в реку.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла поздно вечером 18 марта. В салоне также был пассажир – товарищ водителя.

Самостоятельно мужчины выбраться из автомобиля, в котором заклинила система блокировки дверей, не смогли. Спасателям пришлось выбивать стекло на дверях. Когда добрались до них, живым был только водитель. Его с переохлаждением забрала скорая помощь.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе был ли водитель трезв. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с военными.

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Также напомним, в Киевской области легковушка врезалась в фуру, есть жертва.

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