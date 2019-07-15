В Одесской области легковушка влетела в дерево: погиб водитель
Еще трое пассажиров получили травмы, их госпитализировали
В Одесской области произошло смертельное ДТП – легковушка врезалась в дерево. Есть погибший и пострадавшие, сообщили в пресс-службе полиции области.
Жуткая авария произошла вчера вечером между селами Новая Царичанка и Надъярное в Белгород-Днестровском районе. Как выяснилось, водитель Toyota не справился с управлением, и легковушка влетела в дерево. От полученных травм 21-летний водитель погиб на месте. Еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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