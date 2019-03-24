В Одесской области легковушка вылетела в кювет: пять человек оказались в больнице
Водитель не справился с управлением и съехал с дороги
В Одесской области в результате ДТП с участием иномарки в Лиманском районе были госпитализированы пять человек. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла вечером 23 марта на трассе "Одесса-Мелитополь".
По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota Previa не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП пятеро пассажиров, среди которых двое детей 2008 и 2016 годов рождения, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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