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В Одесской области легковушка вылетела в кювет: пять человек оказались в больнице

Сегодня, 12:24

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Одесской области легковушка вылетела в кювет: пять человек оказались в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg Одесса Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

В Одесской области в результате ДТП с участием иномарки в Лиманском районе были госпитализированы пять человек. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла вечером 23 марта на трассе "Одесса-Мелитополь".

По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota Previa не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП пятеро пассажиров, среди которых двое детей 2008 и 2016 годов рождения, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, одесская область, кювет

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