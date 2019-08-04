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В Одесской области ливни размыли часть трассы госзначения: появились фото

Сегодня, 18:01

Часть дороги временно перекрыли

В Одесской области ливни размыли часть трассы госзначения: появились фото Одесса Часть дороги временно перекрыли

В Одесской области сильные ливни размыли часть трассы государственного значения на подъезде к порту Черноморск. Дорогу временно перекрыли, сообщает Служба автомобильных дорог в регионе.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, вследствие потока дождевых вод на 51 км автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши – / М-15 / подъезд к порту Черноморск, произошло частичное подмывания грунта земляного полотна и проезжей части", – говорится в сообщении.

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В связи с этим, с сегодня с 14:00 на этой дороге временно ограничили движение. Объехать заблокированный участок можно по трассе / Н-33 / – Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка – / М-27 /.

Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, мы показывали видео вчерашнего смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

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