В Одесской области машина пробила стену частного дома (фото)

В Одесской области произошло ДТП – автомобиль въехал в дом пенсионера, пробив стену. Водитель не справился с управлением.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
"Событие произошло около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя", – сказано в сообщении.
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В аварии никто не пострадал, но при столкновении машина пробила стену дома. По словам 64-летнего мужчины, причиной аварии стал туман.
Теперь правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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