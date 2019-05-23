В Одесской области микроавтобус сбил на "зебре" 8-летнюю девочку

Водитель проигнорировал красный сигнал светофор

Фото: Pixabay

В городе Овидиополь Одесской области сегодня микроавтобус сбил на пешеходном переходе 8-летнюю девочку.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, предварительно установлено, что 49-летний водитель микроавтобуса проигнорировал красный сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая по пешеходному переходу пересекала дорогу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшую с травмой головы и ушибами госпитализировали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. Четверо пассажиров пострадали, один человек погиб.

А 25 марта в Каменском Днепропетровской области легковушка сбила девушку, перебегающую дорогу по пешеходному переходу на проспекте Юбилейном. В Сети появилось видео инцидента.

Тем временем, водитель киевской маршрутки, покалечивший пешехода, получил три года тюрьмы. Водитель маршрутки понадеялся, что успеет проскочить через пешеходный переход, и наехал на мужчину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области микроавтобус сбил на "зебре" 8-летнюю девочку". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"