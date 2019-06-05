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В Одесской области многодетный отец погиб после катания на карусели

5 июня, 06:02

Трагедия произошла на глазах у родных


Трагически завершилось празднование дня Белгород-Днестровского, что под Одесса: 41-летний отец троих детей упал с карусели с пятиметровой высоты и разбился насмерть. Все из-за ремня безопасности, который якобы самостоятельно расстегнулся. Аттракционы установили накануне.

Мужчина вместе 10-летним сыном, женой и ее братом пришел праздновать день основания Белгород-Днестровского. Мужчины решили покататься на аттракционе. Когда качели начала крутиться, то ремень безопасности оторвался. Трагедия произошла на глазах у родных. За две минуты прибыли медики и констатировали смерть, черепно-мозговая травма была несовместима с жизнью.

Николай Тафий был единственным кормильцем в семье, делал мебель на заказ. У него осталась жена и трое детей.

Следователи говорят, что конструкция аттракциона — слабая, видны следы сварочных работ, в том числе — на ремне безопасности. Следователи открыли уголовное производство и предъявили подозрение владельцу аттракциона. Он может отправиться за решетку на восемь лет.

Качели на время следствия опечатали. Владелец с прессой общаться отказывается. Журналисты выяснили, что он с аттракционами постоянно гастролирует по Украине. Разрешения на их размещение дают местные власти, но они не проверяют техническое состояние аттракционов.

Перед установкой карусели предприниматель должен иметь разрешение на эксплуатацию от областного управления Гоструда. Оно действителено пять лет. Но чиновники говорят, что владельцы не спешат их получать. За отсутствие такого документов штраф – 340 гривен, а заработок на аттракционах — по пять тысяч гривен в день. Поэтому чиновники рекомендуют всегда требовать документы и хорошо осматривать качели.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара.

Ранее мы сообщали, что драматическая сцена разыгралась на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна", который проводит с 30 апреля по 5 мая российская администрация Феодосии. Так, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

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Тег погиб, мужчина, карусель, Белгород-Днестровский

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