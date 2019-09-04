В Одесской области молодой парень ушел купаться и не вернулся

Погибшему мужчине было всего 20 лет

На территории Закарпатской области уже утонуло 37 человек. Фото: zhzh.info

В Лиманском районе Одесской области утонул молодой парень: он ушел купаться в пруду села Светлое и не вернулся. Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, погибшему было всего 20 лет.

"Для проведения поисковых работ к месту происшествия направили отделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. В ходе проведенного поиска водолазы нашли утопленника и достали на берег", — отметили в ведомстве, отметив, что обстоятельства трагического случая еще устанавливают.

Напомним, в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было шесть лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

Также в Чернигове произошла трагедия на пляже "Золотой берег": молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом и утонул.

Кроме этого, мы писали, что в Запорожской области утонул трехлетний мальчик. Трагедия произошла в курортной Кирилловке, на популярном аттракционе – надувной горке. Как выяснилось, ребенок был со своей бабушкой. Женщина отвлеклась буквально на минутку, и этого было достаточно, чтобы малыш погиб.

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