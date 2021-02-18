В Одесской области мошенники наехали на полицейских и повредили два авто (фото)

Два сотрудника Одесского районного управления полиции №2 пострадали при задержании предполагаемых мошенников.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиция Одесской области.

Инцидент произошел вчера вечером на территории Южненской ОТГ.

По населенному пункту ездил "Мерседес" с неизвестными мужчинами, которые мошенническим путем пытались завладеть имуществом местных жителей, в основном лиц преклонного возраста.

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Обнаружили и остановили описанную машину на автодороге Одесса-Южный, неподалеку от села Визирка. В салоне находилось четверо мужчин. Когда правоохранители потребовали от них документы, водитель нажал на газ и наехал на капитана и старшего лейтенанта полиции, которые получили телесные повреждения.

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Далее началась погоня. Оперативники заблокировали "Мерседес" в Фонтанке, задержав всех находившихся в нем. При этом пострадал служебный "ВАЗ-2110" и еще одна машина — Hyundai IX-35.

Правонарушителями оказались три гражданина Украины и гражданин Молдовы. Украинцев опросили и отпустили под личное обязательство, а 37-летнего иностранца, у которого обнаружили пистолет Zoraki с патронами к нему, телескопическую дубинку, кастет, нож и сверток с веществом, похожим на амфетамин, отправили в изолятор временного содержания. Он имел проблемы с законом в связи с похищением человека.

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Напомним, что в Киеве задержали очередную банду "клофелинщиков" , которые подозреваются в двух разбойных нападениях и угоне машины. Самой младшей участнице преступной группы 15 лет.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что в начале августа обстрелял Mitsubishi Pajero на Киевской трассе, а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.

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