В Одесской области мужчина бросил гранату в своих гостей и сбежал

Три человека оказались в больнице со множественными ранениями

В Одесской области полиция объявила в розыск жителя села Песчаная Балтского района, который во время застолья со своими знакомыми, прибывшими из Винницкой области, бросил в них гранатой.

Гости получили множественные ранения, а 45-летний "подрывник" сбежал, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах "Думская".

Как стало известно, взрыв прогремел в частном доме, где собрались трое мужчин – 45, 41 и 27 лет, а также 30-летняя сожительница одного из них. Во время застолья вспыхнул конфликт. Хозяин дома в качестве "аргумента" использовал гранату, которую подорвал в комнате со своими собутыльниками.

Пострадавшие получили многочисленные рваные раны и были госпитализированы.

"После взрыва подрывник сбежал. В данный момент его разыскивает полиция", - говорится в сообщении.

В настоящее время беглецу инкриминируют подозрение по статье о "покушении на умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом".

Также было опубликовано фото с оперативной ориентировкой на розыск подозреваемого.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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