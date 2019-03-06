В Одесской области мужчина натравил на патрульных собаку и кинулся на них с кулаками

Дебошира задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Одесской области мужчина натравил на патрульных собаку и кинулся на них с кулаками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f6a/830/5c4f6a830fd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f6a/830/5c4f6a830fd7b.jpg 2019-03-06T12:29:25+02:00 Одесса Дебошира задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы

В Одесской области 28-летний житель Белгород-Днестровского напал на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел во время проведения следственно-розыскных мероприятий по выяснению места нахождения подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Оперативники подошли к воротам одного из домов и начали звать хозяев. Во двор вышел нетрезвый 28-летний хозяин.

"Работники полиции предъявили свои служебные удостоверения и сообщили цель своего визита. Что именно не понравилось мужчине, неизвестно, но он начал вести себя вызывающе, спорить с правоохранителями, а затем вышел со двора и ударил одного из полицейских в лицо", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после нападения злоумышленник натравил на полицейских собаку. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

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