В Одесской области мужчина натравил на патрульных собаку и кинулся на них с кулаками
Дебошира задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы
В Одесской области 28-летний житель Белгород-Днестровского напал на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, инцидент произошел во время проведения следственно-розыскных мероприятий по выяснению места нахождения подозреваемого в совершении разбойного нападения.
Оперативники подошли к воротам одного из домов и начали звать хозяев. Во двор вышел нетрезвый 28-летний хозяин.
"Работники полиции предъявили свои служебные удостоверения и сообщили цель своего визита. Что именно не понравилось мужчине, неизвестно, но он начал вести себя вызывающе, спорить с правоохранителями, а затем вышел со двора и ударил одного из полицейских в лицо", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что после нападения злоумышленник натравил на полицейских собаку. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции.
Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.
Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".
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