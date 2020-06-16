Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области мужчина похитил из сарая более 200 животных: фото и видео

16 июня, 23:33

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который похитил у жителя Измаильского района целое стадо животных. Об этом сообщается на сайте Нацполици области.

К правоохранителям обратился 42-летний житель Лощиновки и сообщил, что из его сарая, обустроенного на окраине села, похитили 105 овец, пять баранов, 45 коз и 63 ягненка. Общая стоимость животных составляет около 300 тысяч гривен.

Реклама

По следам, которые вели в направлении лесополосы, полицейские пришли прямо к отаре, спрятанной в соседнем районе – у села Каракурт Болградского района. Там же задержали подозреваемого – 40-летнего местного жителя.

Животных вернули владельцу, а задержанному сообщили о подозрении и отправили под домашний арест. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В тренде
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео

Напомним, в Одессе ограбили уличного кота. Мужчина украл у пушистика домик, который ему приобрели неравнодушные.

Реклама

Кроме того, мы рассказывали о том, что в Украине усилили наказания за жестокое обращение с животными. В новом законопроекте прописано более 60 изменений.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кража одесская область Нацполиция стадо

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фото
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фотоОдесса
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедии
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедииОдесса
Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)
Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)Одесса
Машину отбросило на 100 метров: в Одесской области произошло смертельное ДТП
Машину отбросило на 100 метров: в Одесской области произошло смертельное ДТПОдесса
В Одесской области взрывом гранаты ранены пять человек
В Одесской области взрывом гранаты ранены пять человекОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять