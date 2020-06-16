В Одесской области мужчина похитил из сарая более 200 животных: фото и видео

Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который похитил у жителя Измаильского района целое стадо животных. Об этом сообщается на сайте Нацполици области.

К правоохранителям обратился 42-летний житель Лощиновки и сообщил, что из его сарая, обустроенного на окраине села, похитили 105 овец, пять баранов, 45 коз и 63 ягненка. Общая стоимость животных составляет около 300 тысяч гривен.

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По следам, которые вели в направлении лесополосы, полицейские пришли прямо к отаре, спрятанной в соседнем районе – у села Каракурт Болградского района. Там же задержали подозреваемого – 40-летнего местного жителя.

Животных вернули владельцу, а задержанному сообщили о подозрении и отправили под домашний арест. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, в Одессе ограбили уличного кота. Мужчина украл у пушистика домик, который ему приобрели неравнодушные.

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Кроме того, мы рассказывали о том, что в Украине усилили наказания за жестокое обращение с животными. В новом законопроекте прописано более 60 изменений.

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