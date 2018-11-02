В Одесской области мужчина получил срок за украденного щенка

Сегодня, 13:31

Вор унес из вольера собаку стоимостью в три тысячи гривен

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Жителя Беляевского района Одесской области приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за кражу маленького питбультерьера. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении говорится, что уголовное производство было открыто, когда в конце июля к полицейским Подольского отдела обратилась женщина и рассказала о пропавшей собаке. По ее словам, кто-то пробрался в закрытый вольер и украл восьмимесячного американского питбультерьера стоимостью в три тысячи гривен.

Полиция опросила соседей и знакомых, и один из них, ранее говоривший о своем восхищении собакой, признался в воровстве.

"В ходе беседы этот мужчина признался, что ночью проник в вольер, украл животное и позже перепродал его за полторы тысячи гривен", – отметил начальник Подольского отдела полиции Николай Пищанский.

Собаку вернули хозяйке, а правонарушителю сообщили о подозрении в воровстве. Мужчина искренне раскаялся, активно помогал следствию и получил положительную характеристику с места жительства, а потому три года тюрьмы суд заменил испытательным сроком в один год.

Ранее в Одессе разоблачили серийного автовора. Мужчина похищал зеркала и требовал за них выкуп.

Также в Одессе Служба безопасности Украины задержала кавказского "вора в законе", который приехал контролировать деятельность местных преступников.

А ранее в Одессе девушка устроилась в банк и украла 100 тысяч гривен. Она успела проработать всего несколько дней.
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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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