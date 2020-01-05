В Одесской области мужчина пришел поздравить соседку и зарезал ее: поздно открыла двери

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В Одесской области парень пришел поздравить соседку с Новым годом и зарезал женщину, которая "слишком долго" открывала ему двери.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, по подозрению в убийстве 44-летней жительницы Любашевкого района был задержан 21-летний мужчина.

Как выяснили копы, трагедия произошла в ночь на 5 января в одном из сел района, когда женщина получила удар ножом в живот из-за того, что вовремя не открыла дверь гостю, который хотел поздравить ее с Новым годом.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, а когда полицейские пришли к соседу погибшей, тот не отрицал своей причастности к преступлению.

В настоящее время продолжается досудебное следствие.

Напомним, что в ночь на 5 января в Ровно произошла стрельба – во время ссоры между двумя компаниями возле ночного клуба был ранен 25-летний мужчина.

Также стоит напомнить, что в столице продолжаются поиски стрелка, который на днях расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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