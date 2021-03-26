В Одесской области мужчина с оружием угрожал убить прохожих на улице (видео)

В Одесской области пьяный мужчина разгуливал по улицам с оружием, целился в прохожих и угрожал их убить.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Инцидент произошел в Измаиле. Напуганные горожане вызвали полицию.
Задержанный мужчина рассказал правоохранителям, что ходил к знакомому за вином, но жена алкоголь не дала. Поэтому он разозлился.
48-летнему местному жителю уже сообщили о подозрении по статье 129 Уголовного кодекса – угроза убийством. Теперь злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста или ограничение свободы на срок до двух лет.
Напомним, ранее в Одессе организатор онлайн-казино угрожал копам убийством.
Также сообщалось, что в Киевской области застрелили мужчину, чтобы не отдавать долг.Копы арестовали 27-летнего жителя села, который признался в убийстве.
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