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В Одесской области мужчина с ружьем разогнал банду грабителей

Сегодня, 16:09

В Беляевском районе четверо разбойников попытались ограбить дом, но получили жесткий отпор

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В Одесской области мужчина с ружьем дал отпор банде грабителей, которые проникли в соседский дом. Как сообщил советник руководителя областной полиции Руслан Форостяк в своем Facebook, инцидент произошел в селе Большой Дальник Беляевского района.

"Четверо членов преступной группы пытались совершить преступление, проникнув в частное помещение, но внимательный сосед, угрожая ружьем, задержал двоих из них и вызвал полицию. Двое сообщников сбежали и сейчас находятся в розыске", – написал он.

Форостяк добавил, что один из злоумышленников получил огнестрельное ранение поясницы.

"Думаю, гражданин пытался попасть в "пятую точку", но выстрел пришелся немного выше и нанес серьезные ранения преступнику, который сейчас госпитализирован. Надеюсь, его жизни ничего не грозит, и он придет на суд на своих ногах", – признался он.

Кроме того, советник главы областной полиции добавил, что сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия и проверяют правомерность применения оружия.

Напомним, под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского районасвязали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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Тег банда, грабитель, одесская область, ружье, разбойник

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