В Одесской области мужчина с топором взял в заложники сестру с тремя детьми

Мужчина с топором и ножом захватил сестру и ее детей после ссоры

В Овидиопольском районе Одесской области полиция задержала местного жителя, который взял в заложники и угрожал расправой своим родным – сестре и троим ее детям, а также и копам, которые пришли утихомирить буяна.

По данным областного управления Нацполиции, 21-летний парень закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми.

Требования открыть дверь и отпустить заложников вооруженный топором и ножом злоумышленник проигнорировал. Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать человеческих жертв, на помощь пришли бойцы батальона полиции особого назначения.

Благодаря четким действиям спецназовцев женщину с детьми освободили, а их агрессивного родственника задержали. Как выяснилось, причиной такого поведения дебошира стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту угрозы работникам полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Винницкой области бойцы КОРДа освободили 24-летнего жителя Калиновки, которого несколько часов удерживали двое мужчин. Позже выяснилось, что потерпевший вместе со своим знакомым пришли к 32-летнему жителю села Корделевка, чтобы поиграть на компьютере, а позже хозяин пригласил их в гараж, где находились еще два человека. Позже во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт и драка, в которой пострадал один из гостей.

Потерпевшего заложника с телесными повреждениями госпитализировали. С места происшествия следственно-оперативной группой полиции было изъято устройство для отстрела резиновых пуль, магазины к пистолету "Форд 12", стреляные гильзы от неустановленного оружия, устройство для приема наркотиков, каннабис.

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