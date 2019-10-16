В Одесской области мужчина сжег дом из-за "непослушной" дочери

Мужчине не нравилось, что его дочь дружит с парнем из дома, который он решил сжечь

В Одесской области мужчина сжег дом из-за "непослушной" дочки / Фото: Нацполиция

В Беляевском районе Одесской области мужчина поджег дом, в котором жил знакомый его 18-летней дочери, потому что был недоволен их общением.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, о происшествии копов уведомили спасатели, гасившие огонь.

Пожаром были уничтожены перекрытия и крыша дома, а также все имущество хозяев помещения, которое арендовал парень, впавший в немилость отца своей знакомой.

"За несколько часов полицейские разыскали подозреваемого в селе Маяки, где тот проживает. 35-летний мужчина признался, что на противоправный поступок решился, будучи выпившим, когда узнал, что дочь в очередной раз ослушалась его и поехала к другу в соседнее село", — заявили полицейские.

Задержанному объявили о подозрении по статье "умышленное уничтожение имущества", а суд в качестве меры пресечения избрал ему содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее в Донецкой области копы задержали жительницу Константиновки по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю.

Как выяснили полицейские, накануне между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности: оба были в состоянии алкогольного опьянения, и во время ссоры 41-летняя женщина ударила своего 42-летнего сожителя ножом в живот. Пострадавший мужчина находится в реанимации.

Также мы сообщали о том, как в Харьковской области мужчина приревновал свою жену и попытался расправиться с соперником – он стрелял в него, после чего поджег два дома и автомобиль, а потом попытался покончить с собой.

Конфликт между 32-летним мужчиной и его женой селе Первомайское привел к тому, что муж решил расправиться с соперником, пришел к дому оппонента и выстрелил в него, но потерпевший успел спрятаться.

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